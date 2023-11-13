نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضها لحادث سير.. "سهر الصايغ" تتصدر محركات البحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة سهر الصايغ محركات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها عن تعرضها لحادث سير مروع اليوم.





تفاصيل تعرض سهر الصايغ لحادث سير





كشفت الفنانة سهر الصايغ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تعرضها لحادث سير مروع في منتصفالطريق، ونقلت على إثره لأحد المستشفيات للاطمئنان على حالتها.





وعلقت على صور الحادث قائلة: "الحمد لله عملت حادثه امبارح والعربيه بالكامل اتحشرت فوق جزيره في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل….مش ده المهم …المهم اني فهمت معني دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال …انا الحمد لله ربنا وقفلي نحو ٣٠ ابن حلال..شالوا العربيه حرفيًاوماسبونيش غير والعربيه علي الاسفلت..اشكركم جدا وكتر الف خيركم …حقيقي مصر فيها رجاله".





فيلم الباب الأخضر





شاركت سهر الصايغ مؤخرًا في بطولة فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوفعبدالعزيز بعد حصولهعلى موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتهاولمتظهر للنور.





أحداث فيلم الباب الأخضر





تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وقامت مطربةالراب نغم صالحبتقديم الأغنية الدعائية للفيلم.





آخر أعمال سهر الصايغ





ويذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل “بابا المجال” والذى عرض فى السباق رمضان الماضي 2023.





أبطال مسلسل بابا المجال

وشارك فى بطولته كل من مصطفى شعبان وجومانا مراد وباسم سمرة ورياض الخولي، وسوسن بدر وسما إبراهيم، المسلسل من تأليفوإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجانى.







