رانيا فريد شوقي ناعية عثمان محمد علي: "فنان جميل ومحترم"

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أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، وذلك من خلال صوره له شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

رانيا فريد شوقي تنعي عثمان محمد علي

وعلقت رانيا على الصورة قائلة: “البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته فنان جميل وانسان طيب ومحترم جدا ربنا يصبرك ياسلوي ويقويكي قلبي معاكي”.





وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي





رحل عن عالمنا اليوم الفنان القدير عثمان محمد علي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 88 عامًا، والد الفنانه سلوى عثمان. وذلكحسبما صرح الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.



آخر أعمال رانيا فريد شوقي

ويذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي هو مشاركتها في مسلسل المداح 3، الذي حقق انتشارًا كبيرًا في موسم دراما رمضان 2023، معالفنان حمادة هلال، ويعكف صناعه خلال الفترة الحالية على تحضير الجزء الرابع من مسلسل المداح، بعد نجاح أجزائه الثلاثة على مدارالثلاث أعوام الماضية.



قصة مسلسل المداح الجزء الثالث

ودارت أحداث مسلسل المداح 3 في إطار غامض أثار دهشة وتشويق المشاهدين، حول شخصية صابر المداح -حمادة هلال- الذي يخوضحرب جديدة مع الجن؛ بسبب نجله الذي يشكل خطرًا كبيرًا عليه، وتتوالى الأحداث بشكل مثير.





أبطال الجزء الثالث من مسلسل المداح





وشارك في مسلسل المداح العديد من الفنانين مع حمادة هلال، منهم: هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، محمد رياض، يسرا اللوزي، وغيرهم منالفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.