نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر الأفلام التي ناقشت مفهوم الحرية في السينما (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “انت حر مالم تضر” كلمة خاضعة لمن لا يفهمها، فرب ضرة نافعة فحينما ننساق نحو شعار الحرية دون وجود أي قاعدة نمشي عليها فهي تنقلب علينا راسا على عقب،فلا بد أن نحكم أنفسنا حتى لا نرتكب خطأ،

ويعتبر مفهوم الحرية هو موضوع مهم وشائك يتم تناوله في السينما على مر العصور تعكس هذه الأفلام تجارب البشر في السعي وراء الحرية الشخصية والسياسية، وتسلط الضوء على قيود القوة والظلم والقهر، وتعزز أهمية الإرادة الحرة والتحرر من القيود والقيم المفروضة.



ويطرح "دوت الخليج الفني" من خلال هذا التقرير أشهر الأفلام التي برزت أهمية الحرية، وأهم الأفلام التي ناقشت حرية المرأة، هل المرأة محررة أم مقيدة؟



وفيما يلي بعض الأفلام الشهيرة التي ناقشت مفهوم الحرية في السينما:

1. "الحرية السادسة" (1962)

هذه الفيلم الكلاسيكي من إخراج جون ستورجس يروي قصة رجل يتعرض للظلم والقهر في النظام القمعي. يستعرض الفيلم قضية الحرية الفردية والتمرد ضد الظلم والاضطهاد، ويعكس أهمية الاستقلال الذاتي والكفاح من أجل الحرية.

2. "الشواهد السبعة" (1957):



هذا الفيلم الأمريكي المشهور من إخراج سيدني لوميت يجسد قصة رجل يحاول الهروب من السجن بعد أن تم تهميته بجريمة لم يرتكبها. يستكشف الفيلم فكرة الحرية المحرومة والكفاح من أجل استعادتها، ويسلط الضوء على أهمية العدالة والتحرر من الظروف القاسية.

3. "الحرية العظيمة" (1989):



هذا الفيلم السويدي المخرج من طرف كريستوفر نولان يحكي قصة رجل يعيش في مستقبل قريب تحكمه الحكومة القمعية. يستكشف الفيلم مفهوم الحرية الشخصية والخصوصية، ويقدم صورة للعالم الذي يتم فيه قمع الحقوق الأساسية والتضييق على الحرية الفردية.

4. "لايف أوف برايان" (1995):



هذا الفيلم الأمريكي المثير للجدل من إخراج ريتشارد لينكليتر يتناول قصة رجل محكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة لم يرتكبها. يتمحور الفيلم حول فكرة الحرية المحرومة والتحرر من القيود، ويطرح تساؤلات حول العدالة والانتقام والتسامح.

5. "الحياة الجميلة" (1997):



هذا الفيلم الإيطالي الشهير من إخراج روبرتو بينيني يروي قصة رجل يتم احتجازه في معسكر اعتقال نازي خلال الحرب العالمية الثانية. يستكشف الفيلم فكرة الحرية والتحرر الروحي من خلال تصوير قصة الأب الذي يحاول حماية ابنه من الواقع القاسي وإبقائه محميًا عن طريق إيهامه بأن الحياة في المعسكر هي لعبة وهمية.

6. "ثورة القرود" (2011):



هذا الفيلم العلمي-الخيالي من إخراج روبرت وايدون يتناول قصة حيوانات القرود التي تتطور وتثور ضد الإنسانية. يمثل الفيلم مفهوم الحرية والتحرر من القيود الاجتماعية والرقابة، ويعكس الصراع بين الطبيعة البشرية والحرية الفردية.

7. "لا لاند" (2016):



هذا الفيلم الرومانسي الموسيقي من إخراج داميان شازيل يروي قصة ممثلة وعازف بيانو يسعيان لتحقيق أحلامهما في هوليوود. يتناول الفيلم مفهوم الحرية الشخصية والتحرر من القيود الاجتماعية والتضحيات التي يجب أن يقدمها الأفراد لتحقيق أهدافهم.



هل المرأة محررة أم مقيدة؟

حرية المرأة هي موضوع هام ومثير للجدل في المجتمعات المختلفة حول العالم. وعلى مر العقود، برزت العديد من الأفلام التي ناقشت هذا الموضوع بشكل معين، وقد قدمت رؤى وتجارب مختلفة للمرأة وتحدياتها في سعيها للحرية والتحرر.

إليكم بعض الأفلام التي تناولت حرية المرأة بشكل واضح:

1. "ثيلما ولويز" (1991): يعد هذا الفيلم من إخراج ريدلي سكوت وبطولة جينا ديفيس وسوزان ساراندون، وهو يروي قصة امرأتين تتخلىان عن حياتهما المحدودة وتنطلقان في رحلة عبر البلاد، حيث يتحول الفيلم إلى رمز للتحرر النسائي والتمرد على القيود الاجتماعية.

2. "القيثارة الحمراء" (1993): تدور أحداث الفيلم حول حياة الفنانة الفرنسية الشهيرة مارلين ديتريش، والتي اشتهرت بجرأتها وتمردها على القيود الاجتماعية والجنسية في فترة الأربعينات والخمسينات.

3. "المرأة البديلة" (1999): يتناول هذا الفيلم قضية المرأة في المجتمع البطرسي التقليدي في إيطاليا، حيث تتزوج امرأة شابة برجل أكبر سنًا وتقع في حب شاب آخر، مما يدفعها للتمرد على القيود والتقاليد الاجتماعية.

4. "أميرة" (2009): يستعرض الفيلم حكاية حقيقية لأميرة صعيدية في مصر تدعى زينب، والتي تقرر الهرب من حياتها المحدودة والاستعباد والبحث عن حريتها وكرامتها، وهو فيلم يسلط الضوء على قضايا العنف الأسري والتمييز ضد المرأة.

5. "مليون دولار بيبي" (2004): يحكي الفيلم قصة فتاة تدعى ماجي جيلينهال، تحلم بأن تصبح بطلة ملاكمة، وتواجه تحديات كبيرة في محاولتها للتأقلم مع بيئة مليئة بالتمييز الجنسي والاجتماعي.



6. فيلم" أنا حرة" بطولة شكرى سرحان ولبنى عبد العزيز، حسن يوسف، وتدور أحداث الفيلم في إطار الاثارة والتشويق، وتجسد الفنانة لبنى عبد العزيز دور أمينة التي ترفض الزواج وترفض قواعد عمتها لتتحرر وتدخل الجامعة الأمريكية ثم تحصل على الشهادة وتعمل في شركة بترول، ثم تقع في حب الصحفي شكرى سرحان وتتسجن بسببه نظرا لخوضها في السياسة.





