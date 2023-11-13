نجوم الفن ينعون وفاة عثمان محمد علي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي الفنان القدير الراحل الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 88 عامًا، والد الفنانه سلوى عثمان. وذلك حسبما صرح الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.





نجوم الفن ينعون وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي





رانيا فريد شوقي





نعت الفنانة رانيا فريد شوقي وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، وذلك من خلال صوره له شاركتها عبر حسابهاالرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت رانيا على الصورة قائلة: البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته فنان جميل وانسان طيب ومحترم جدا ربنا يصبرك ياسلوي ويقويكي قلبي معاكي.





عصام السقا





حرص الفنان عصام السقا على نعي وفاة الفنان عثمان محمد علي، من خلال تغريدة شاركها عبر حسابه الشخصي على تطبيق التغريداتإكس تويتر سابقًا.





وشارك بالنعي قائلًا: ‏الفنان الكبير عثمان محمد علي ووالد الفنانة سلوى عثمان في ذمة الله الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته انا للهوانا اليه راجعون.





نبيل الحلفاوي





وكتب نبيل الحلفاوي على موقع اكس قائلًا:" رحم الله الفنان الراقي المحترم عثمان محمد علي وخالص العزاء للزميلة سلوى عثمان وباقيأسرته وتلاميذه ومحبيه وللساحة الفنية".





سيمون





ونعت الفنانه سيمون الفنان عثمان محمد علي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة: “وفاة الفنان عثمانمحمد علي الله يرحمه البقاء لله.





أكرم حسني

وشارك الفنان أكرم حسني صورة للفنان الراحل عثمان محمد علي عبر إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يصبرك ياسلوى.





هنا شيحة





وكتبت هنا شيحة عبر حسابها على انستجرام قائلة: لا إله الا الله انا لله وانا إليه راجعون.. ربنا يصبرك يا سلوى ويرحمه ويعفرله.





سوسن بدر





وشاركت الفنانة سوسن بدر في نعي وفاة الفنان عثمان محمد علي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة: “خالص العزاء في وفاة الفنان الكبير عثمان محمد على والد الفنانة سلوى عثمان”.





داليا مصطفى





ونعت الفنانة داليا مصطفى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: "ربنا يرحمك ويغفر لك يارب.. ممكن تدعو له بالرحمة".





إدوارد





وحرص الفنان إدوارد على نعي الفنان الراحل عثمان محمد علي حيث إستعان بإحدى الشخصيات الفنية التي جسدها في إحدى أعماله،وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا: “مع السلامة يا عم حسين ربنا يرحم الفنان الكبيرعثمان محمد علي ويصبر بنته الفنانة سلوى محمد علي ربنا يرحمك”.





نهال عنبر





ونعت الفنانة نهال عنبر الفنان الراحل عثمان محمد علي حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة الفنان الراحل، وعلقت: “انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير / عثمان محمد علي، والد الزميلة الفنانة/ سلوي عثمان.عن عمر ٨٨ عام بعدصراع مع المرض.أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة”.





حمادة هلال





حرص الفنان حمادة هلال على نعي الفنان الراحل عثمان محمد علي حيث نشر صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادلالصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها، قائلًا: “الله يرحمك يا راجل يا طيب”.





إسلام إبراهيم





وكتب الفنان إسلام إبراهيم على نعيًا للفنان عثمان محمد علي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة“إنستجرام”، قائلًا: “ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته خالص العزاء للفنانة سلوى عثمان”