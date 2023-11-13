عمرو دياب يخطف الأنظار في أحدث ظهور له.. وهذه تفاصيل حفله القادم

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب جمهور دولة الإمارات بفارغ الصبر لسماع أحدث أعمال الفنية التي يقدمها الهضبة ومن أجل الاستمتاع بصوته المميز الذى ينسجم معه الكبار والصغار والاستمتاع أيضا بغناء الاغاني القديمة والحديثة.



تعرف على موعد حفل الهضبة

كشف الهضبة عمرو دياب عن حفله الغنائي المقرر إحياؤه في أبو ظبي بدولة الإمارات يوم 18 نوفمبر القادم.

وشارك عمرو دياب جمهوره بفيديو له باطلالة تخطف الانظار من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه: "عودة حفل عمرو دياب في دبي بموعد جديد، السبت القادم 18 نوفمبر".

ويعد حفل عمرو الأول على المستوى الرسمي منذ قصف قطاع غزة، حيث إن دياب كان قد قرر تأجيل كل أعماله الغنائية بسبب الأحداث السياسية.

اعرف تفاصيل أغنية يا قمر



يستعد الهضبة لأول مرة الدخول إلى عالم المهرجانات بأغنية "يا قمر"، ومن المقرر ان يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل أغنية يا قمر

"يا قمر" من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبد المنعم.

آخر أعمال الهضبة عمرو دياب



والجدير بالذكر آخر أعمال الهضبة عمرو دياب أغنية" قولي إسمي" من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع جلال حمداوي، ألحان محمد يحيى، إنتاج ناي، وتصدرت الأغنية تريند منصات الإلكترونية.



تعرف على كلمات أغنية قولي اسمي



وتاتي كلمات الأغنية كالآتي:قلبي سلم طب وأنا

مش طبيعتي بحب أنا

كنت ماشي فحالي مكبر

اتفاجئت طلع لي مطب

إيه اللي قدامي ده إيه ده

حلم عمري وجت كده

مش ناقصني خلاص ولا حاجة

والسكوت قالوا عنه رضا

بلغي كل الناس قولي اسمي

إن أنا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي

نفسي ابعت أجبلك رسّام

طماع بقى ولا ضيّع ثانية

ولا تنشغلي انتي بحاجة تانية

أنا أكتر محظوظ في الدنيا

دي حكاية مجتش في أفلام

مش لاقيلك حل ولا

لحظة إعجابي قل ده أنا

كل مرة بشوف في عنيكي

شمس نورها ظهرلي وهل

مش فارقلي أنا ايه جرا

عمري فات وراميه ورا

طب سؤال هو أنا كده هفضل

كل يوم مبهور يا ترى

بلغي كل الناس قولي اسمي

إن أنا آه مجنون بيكي رسمي

وفي المرات اللي بتبتسمي