حسين الجسمي يخطف الأنظار ببوستر أحدث حفلاته الغنائية بالإمارات

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان حسين الجسمي عن إحياء حفل غنائي مميز يوم ١ ديسمبر القادم في الإتحاد أرينا بأبو ظبي، حيث شارك جمهوره ببوستر أحدث حفلاته الغنائية له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليقا قال فيه:"نجتمع معا لنحتفل بدولتنا الإمارات وعيد اتحادنا لـ 52 مع المبدعتين الفنانة أحلام والفنانة بلقيس في الاتحاد أرينا أبو ظبي يوم ا ديسمبر 2023.

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، ومن بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ان شاء الله هتكسر الدنيا، وغيرها من التعليقات.

ويأتي هذا الحفل في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني لدولة الإمارات، حيث تعمل الدولة على تقديم سلسلة من الحفلات الغنائية على مستوى البلاد للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية. ويعد هذا الحفل الأول الذي يتم الإعلان عنه ضمن هذه الاحتفالات.



حسين جسمي يتكرم في حفل ختام النسخة الـ 15 من بطولة أبو ظبي

وفي سياق منفصل، تم تكريم الفنان الإماراتي حسين الجسمي في حفل ختام النسخة الـ 15 من بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وذلك في مبادلة أرينا في أبو ظبي.

حصل الجسمي على جائزة أبو ظبي العالمية للجوجيتسو 2023 وتم تسميته بلقب "سفير رياضة الإنجازات". وعبر الجسمي عن شكره واعتزازه بهذا اللقب، حيث نشر تدوينة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي يعبِّر فيها عن تقديره للجائزة واللقب الذي حصل عليه.



آخر أعمال حسين الجسمي



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حسين الجسمي أغنية الله يخليك لأهلك، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور

وتأتي كلمات أغنية الله يخليك لأهلك

الله يخليك لهـلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سكت

والله ترى مااحللك

بموت من شوقي عليك

أبيك واكثر من ابيك

ياللي انت في عمري شريك

قلبي انا سجلته لك

الله يخليك لهـلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سكت

والله ترى مااحللك



أبيك واكثر من ابيك

ياللي انت في عمري شريك

قلبي انا سجلته لك

الله يخليك لهـلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سكت

والله ترى مااحللك

أموت فيك انت شبلاك

ويهلكني غيابك هلاك

مابي أكون الا معاك

ومابي تحس الا اني لك

ومابي تحس الا اني لك

أموت فيك انت شبلاك

ويهلكني غيابك هلاك

مابي أكون الا معاك

ومابي تحس الا اني لك



الله يخليك لهـلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سكت

والله ترى مااحللك

أقول والا ما أقول

تصول في بالي وتجول

مايلوق لي غيرك أبد

وغيري أبد مايلوق لك

وغيري أبد مايلوق لك

أقول والا ما أقول

تصول في بالي وتجول

مايلوق لي غيرك أبد

وغيري أبد مايلوق لك

وغيري أبد مايلوق لك

الله يخليك لهـلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سكت

والله ترى مااحللك

