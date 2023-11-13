شريف مدكور: "شكرا لكل حد شتمني واتريق عليا انت قوتني"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الإعلامي شريف مدكور منشور، يعبر فيه عن مشاعره، وتعرضه للتنمر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





منشور شريف مدكور





وكتب شريف قائلا: بحمد ربنا ان مشاعري جافه وقلبي زي الحديد نعمة من ربنا وده في الغالب بسبب التنمر وقلة الادب اللي حصلتلي فيحياتي شكرا لكل حد شتمني واتريق عليا انت قوتني.



إتهام شريف مدكور بدعمه للكيان الصهيوني



أعرب الإعلامي شريف مدكور، عن حزنه بسبب الشائعات التي تنشر، عنه بأنه يدعم الكيان الصهيونى، مؤكدا إنه لا يقوم بدعمهم أبدًا، لانهممجرمي حرب وقتل.





منشور شريف مدكور





وشارك الإعلامي شريف مدكور صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقعليها قائلا: بالنسبة بس للناس اللي عماله تزايد وتقول إني مع الكيان المجرم، هو لو أنا معاهم هكتب عليهم مجرمين حرب!!! كل واحد كدهيخلي باله من كلامه مش ناقصين هبل.





شريف مدكور ينتقد حملات المقاطعة





وقام الإعلامي شريف مدكور، بإنتقاد حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمطاعم التى تقف بجانب إسرائيل ضد القضية الفلسطينية،وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب شريف مدكور عبر صفحته الشخصية: "أحب بس افهم الشباب اللي عليه أقساط ومصاريف دراسة وخصوصًا اللي بيشتغلوا دليفريتوصيل طلبات وبيشتغلوا في الشركات اللي الناس مقطعها مين حيدفع تعويض للشباب دول أو مين حيشغلهم، يا ريت بس أفهم شكرا، طبوبالنسبة للأدوية وخصوصًا الكيماوي نقطعه كمان!!!! مهو من نفس البلاد على فكرة".