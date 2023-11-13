تعرف على أسعار التذاكر  حفل "ليلة الدموع 2" بموسم الرياض لـ رامي صبري

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد نجاح حفل ليلة الدموع الجزء الأول، طالب أهل السعودي بتكرار الحفل، فيما بدأ نجوم الحفل أبرزهم رامي صبري ورامي جمال وتامر عاشور وآدم بالاستعداد للحفل ونشر كل ما يخص بالحفل، وتحمس عدد كبير من محبين رامي صبري للاستمتاع بأغانيه المتميزة، والتفاعل مع منشوره الذي شاركه من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم 16 من شهر نوفمبر على مسرح أبو بكر سالم وسط حضور الالاف من الجمهور.



تعرف على أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل باكثر من فئة وطرحت أسعار التذاكر بأكثر من فئة الأولى وهي الفئة الفاخرة وتصل سعرها 1850 ريالا والفئة الثانية فئة الغرفة الفاخرة ل10 أفراد وتصل سعرها 1800 ريالا اما الفئة الثالثة فئة كبار الشخصيات تصل سعرها إلى 1450 ريالا سعودي والفئة الرابعة فئة تصل سعرها إلى 650 ريالا والفئة الخامسة بـ390 ريالا والفئة السادسة والأخيرة تصل سعرها إلى 250 ريالا



آخر أعمال رامي صبري

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان رامي صبري أغنية ملك الفرفشة

وتاتي كلمات الأغنية

يا ملك الفرفشة

يا ملك الفرفشة والروقان والنعنشة

قبلك دنيتي كانت صورة منغمشة

عمايلك مدهشة معششة في قلبي، أعمل إيه؟

يا ملك الفرفشة والروقان والنعنشة

قبلك دنيتي كانت صورة منغمشة

عمايلك مدهشة معششة في قلبي، أعمل إيه؟

تضحكلي الضحكة أروق وأصفى، تعدل مزاجي قوام

أنت اخترعت إزاي وصفة بتجمل الأيام؟

يا خاطفني حتة دين خطفة، يا أبو أحلى كلام

يا ملك الفرفشة والروقان والنعنشة

قبلك دنيتي كانت صورة منغمشة

عمايلك مدهشة معششة في قلبي، أعمل إيه؟

يا ملك الفرفشة والروقان والنعنشة

قبلك دنيتي كانت صورة منغمشة

عمايلك مدهشة معششة في قلبي، أعمل إيه؟

أنت اللي وجودك يبسطنا، ده كلام خلاص معروف

أنت مهنينا، مسيطنا وخرجت عالمألوف

خليتنا في السما عليتنا، اتفضل شوف

يا ملك الفرفشة والروقان والنعنشة

قبلك دنيتي كانت صورة منغمشة

عمايلك مدهشة معششة في قلبي، أعمل إيه؟

يا ملك الفرفشة والروقان والنعنشة

قبلك دنيتي كانت صورة منغمشة

عمايلك مدهشة معششة في قلبي، أعمل إيه؟

يا ملك الفرفشة

يا ملك الفرفشة

يا ملك الفرفشة

يا ملك الفرفشة

يا ملك الفرفشة والروقان والنعنشة

قبلك دنيتي كانت صورة منغمشة

عمايلك مدهشة معششة في قلبي، أعمل إيه؟