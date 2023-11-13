ريهام الشنواني عن كواليس عملها مع خالد النبوي: "كاريزما قدام الكاميرا ووراها"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ريهام عن كواليس دورها في مسلسل “راجعين يا هوى” بطولة النجم خالد النبوي والذي ظهرت خلال أحداثه كإبنة شقيق خالد النبوي، وذلك خلال استضافتها في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC".





كواليس لقاء ريهام الشنواني والنبوي في “راجعين يا هوى”





وقالت ريهام خلال لقائها: “جزء كبير من شخصية عزة أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى ساعدني فيه المخرج محمد سلامة، واستاذخالد النبوي أول مرة شوفته في اللوكيشن كنت خايفة لإنه هو عنده كاريزما برضوا ورا الكاميرا في اللوكيشن موجودة وبعد كدا اتكلم معايا، وقالي الدور حلو وانتي شاطرة، وبعدها بقيت أحسن.. والتيم كله بتاع المسلسل كنت بحسهم قرايبي”.





وأضافت: "الموافقة والرفض على الأدوار متوقف بالنسبة لى يكون فى خط درامى وممكن يكون فى مشهد بدور كامل وعندى خطوط حمرة خفيفة ولكن كل دور حسب التوجيه وبحب أوجه معظم شغلى للبيت والأسرة والطفل وببقى مبسوطة جدا من تعلق الأطفال بيا".





آخر أعمال ريهام الشنواني





يذكر أن آخر أعمال ريهام الشنواني كان مشاركتها في مسلسل على باب العمارة والذي عرض على منصة watch it، وتدور أحداثمسلسل «على باب العمارة» حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة فيالصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.



والمسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية«عوض،» والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهامالشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي.