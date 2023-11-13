ترشيح المؤلف الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف لجائزة غرامي 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الساعات القليلة الماضية ترشيح المؤلف الموسيقي اللبناني الأصل إبراهيم معلوف لـ جائزة غرامي Grammy Awards لعام 2024 عن فئة أفضل أداء موسيقي عالمي عن أغنية Todo Colores التي تعاون فيها مع المغني Cimafunk وفرقة Tank and The Bangas الموسيقية، وهو الترشيح الثاني لإبراهيم معلوف لنفس الجائزة، بعد ترشيحه العام الماضي.





ونشرت المطربة هبة طوجي، زوجة معلوف صورة من إعلان الترشيح عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: “لا يمكننى أن أكون أكثر سعادة لأننى أعلم مدى صعوبة عملك! تهانينا يا حبي على ترشيحك لجائزة جرامي الثانية عن جدارة! استمر في التألق في جميع أنحاء العالم ونشر الحب والوئام من خلال موسيقاك”.



يذكر أنها المرة الثانية التي يترشح فيها معلوف في حفل جوائز الجرامي، بعد أن اختير العام الماضي للمنافسة عن فئة أفضل ألبوم موسيقي عالمي من خلال ألبومه Queen of Sheba الذي تعاون فيه مع أنجليك كيدجو.

واحتفلت هبة طوجي منذ أيام بذكرى ميلاد زوجها ابراهيم معلوف، إذ نشرت صورة رومانسية تجمعها معه وعلّقت عليها قائلة: “بيتي وقلبي ومكاني الآمن عيد ميلاد سعيد ابراهيم معلو، أحبك