مغني الراب ويجز يشارك في مظاهرات دعم فلسطين بالولايات المتحدة

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك مغني الراب المصري ويجز، في مظاهرات داعمة لفلسطين في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الأحد 12 نوفمبر.

وظهر ويجز وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية ويرفع لافتات تحمل عبارات مثل "فلسطين حرة" و"مقاومة الاحتلال مبررة. قف مع فلسطين!".

كما قاد المحتجين للتظاهر أمام مطعم ماكدونالدز بسبب دعمه للاحتلال الصهيوني في فلسطين.

وسار النشطاء في وسط سان فرانسيسكو ينديدون بأرباح الشركات، وانتهاكات البيئة، وظروف العمل السيئة، والهجمات الإسرائيلية على غزة.

تأتي هذه الاحتجاجات في سياق معارضة النشطاء لقمة التجارة العالمية التي شهدت حضور الرئيس جو بايدن وقادة من نحو عشرين دولة.

ومن المتوقع حدوث احتجاجات طوال مؤتمر قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مع توقع وصول أكثر من 20 ألف مشارك، بما في ذلك مئات الصحفيين الدوليين، وتعبير تحالف "لا لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" عن اعتراضهم على الصفقات التجارية التي يرونها استغلالًا للعمال وأسرهم.