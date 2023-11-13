بطلة "وداعًا جوليا": فاجأني نجاحه الضخم فور عرضه سينمائيًا بمصر

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت بطلة فيلم “وداعا جوليا” السودانية سيران رياك، إنها لم تتوقع كل هذا النجاح الضخم الذي حققه فيلمها فور عرضه سينمائيًا بمصر

وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أنه عندما تم عرض الفيلم عليها في البداية لم تستوعب حجم وأهمية الفيلم، وإلى أي مدى من النجاح سيصل، ولم تتوقَّع أن يصل إلى مهرجان كان، وأن يحقق جائزة فيه، أو أن يحقق كل هذه النجاح مع عرضه تجاريا في مصر أيضا.

كما أكدت سيران رياك، أنه من حسن الحظ أن القائمين على الفيلم استطاعوا تصويره قبل الحرب.

وعن كيفية انضمامها للفيلم قالت: "كنت في مؤتمر، ووصلتني رسالةً عبر حسابي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام من المخرج محمد كردفاني، عرض علي فيها المشاركة في الفيلم، وسألني عن مقر إقامتي، فأخبرته بأنني في دبي، وأبلغني بأنه يرغب في مقابلتي وإجراء تجربة أداء لي، وكان الأمر بمثابة مفاجاة بالنسبة لي، ولم أصدق إلى أن وصل دبي، وحدَد موعدا، ولكنني تأخرت عنه ولم أكن مستعدة له، ولم أحفظ المشهد، ومع ذلك قال لي (أعتقد أن الدور مناسب لك)".

وأضافت: "وخلال تجربة الأداء ساعدني مخرج الفيلم كثيرًا، وتبعها تجربة أخرى، بعدها أخبرني بضرورة وجودي في السودان بعد شهر، وضرورة ألَّا أتخلَّف عن الحضور حتى أتمكن من الشخصية التي قدمتها".