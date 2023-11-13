نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد رمضان: ألغيت جميع حفلاتي المقررة بنوفمبر تضامنًا مع أهالي غزة ولبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف النجم اللبناني سعد رمضان، عن تأجيل جميع حفلاته المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر الجاري، تضامنًا مع أحداث فلسطين.

وشارك سعد، جمهوره بفيديو له بالزي الفلسطيني خلال حضوره أحدي الحفلات في لبنان، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه: "كلنا بنمر بظروف صعبة كتير، وأنا أخدت قرار أن كل حفلات اللى في شهر 11 هيتم تأجيلهم نظرًا لظروف صعبة اللى بيمر بيها لبنان وشعبنا في غزة".



وأضاف: "قدر ما اتكلمنا مش هنقدر نوصف واحد في المية باللي بيحصل في الشعب الفلسطيني، الله يرحم كل شهدائنا في غزة".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور ونجوم الوسط الفني داعمين لرأيه، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يوفقك، ربنا يكتبلك الخير، الله يحفظك من كل شر يارب، يارب يهون على الشعوب العربية، وغيرها من التعليقات.



سعد رمضان يدعم القضية الفلسطينية

وعلى صعيد آخر، لن يتوقف النجم اللبناني سعد رمضان من مساندة ودعم الشعب الفلسطيني، من خلال مشاركته الدائمة للصور الأحداث التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر الجرائم الذي يفعلها الكيان الصهيوني، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال سعد رمضان

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم اللبناني سعد رمضان أغنية نسيتك والله، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور، وتصدرها الترند فور نزولها.

تعرف على كلمات اغنية نسيتك والله

وتأتي كلمات اغنية نسيتك والله

صار لي فترة لحالي بعمل يا اللي ببالي

وعايش من دونك ومرتاح

أول ما تركنا بعض وهلأ طبيعي رجعت

وحاسس وجع اللي بقلبي راح

نسيتك، نسيتك والله

وقلبي إتكل على الله اللي ما بيترك حدا

ما بيترك حدا

نسيتك، نسيتك والله

وقلبي إتكل على الله اللي ما بيترك حدا

الله ما بيترك حدا

إنت ما بتشبهيني وبعرف ما بتحبيني

بعمرك ما عطيتيني أمان

إنت خسرتيني هلأ قلبي بطل معلق

فيك وسامحتك من زمان

نسيتك، نسيتك والله

وقلبي إتكل على الله اللي ما بيترك حدا

ما بيترك حدا

نسيتك، نسيتك والله

وقلبي إتكل على الله اللي ما بيترك حدا

الله ما بيترك حدا

نسيتك

قلبي

الله ما بيترك حدا

