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رحيل فنان شاب مصري شهير بعد معاناة طويلة مع السرطان

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الرياض - محمد الاطلسي - أثار خبر وفاة الفنان المصري شريف شاكر بمرض السرطان، حالة من الحزن في الوسط الفني وبين جمهوره من مختلف البلدان.

وأعلن المطرب رامي جمال، وفاة الفنان شريف شاكر، ليلة امس؛ متأثرا بإصابته بمرض السرطان، بعد معاناة طويلة معه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويلعب الاكتشاف المبكر لمرض السرطان دور كبير في الوقاية من المضاعفات الخطيرة التي قد تصل للوفاة في بعض الأحيان.

ومن أهم أعمال الفنان شريف شاكر الغنائية “سيرتك جميلة” و"نقطة سوداء"، كما ألَّف كتابا عن رحلته مع السرطان، حمل اسم “هرجع أقوى”.

وفقا لما جاء في موقع “مايو كلينك”: “تختلف أعراض سرطان الدم الذي أصاب الفنان شريف شاكر، باختلاف نوعه، حيث توجد منه أشكا

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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