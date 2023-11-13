أحمد الشامي في أحدث ظهور له من أمام الكعبة

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع الفنان أحمد الشامي أن يخطف الانظار من أمام الكعبة، حيث شارك جمهوره بصورة له أثناء تأديه مناسك العمرة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،.

وأرفق بالصورة تعليق قال فيه: "ن أجمل مكان على الأرض ربنا يكتبها للجميع يارب.. فلسطين حرة".

وفورا من مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عمرة مقبولة أن شاء الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، ادعيلنا يا فنان، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال الفنان أحمد الشامي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد الشامي مسلسل جميلة، والذي حاز على إعجاب الجمهور، وتصدر المسلسل قائمة التريندات.



قصة وأحداث مسلسل جميلة



وكشفت الحلقات السابقة من مسلسل جميلة، عن تورط أحمد الشامي في لعب القمار بصحبة صديقه أكرم شقيق جميلة، وتحدث أزمة كبيرة بعد معرفة جميلة التي تعمل بالنيابة الإدارية بهذا السر، وفي المقابل تقرر شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي في استغلال لعب القمار لتحقيق مكاسب مادية واسعة.



ومشاركته أيضا بمسلسل الأصلي، بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وعدد آخر من الفنانين



تعرف على أحداث مسلسل الأصلي



وتدور أحداثه في إطار الاثارة والتشويق، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على ميراث أبيها من الضياع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق