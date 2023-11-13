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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "Killers of the Flower Moon "نجاحًا تجاريًا ملحوظًا حيث وصلت إيراداته إلى ما يقرب من 127 مليونًا و87 ألف دولار على مستوى العالم منذ طرحه في 20 أكتوبر.



تعرف على إيرادات فيلم ""Killers of the Flower Moon"

تقسمت إيرادات الفيلم بين 60 مليونًا و287 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي و66 مليونًا و800 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي.



إشادات الجمهور لفيلم "Killers of the Flower Moon"



وفورا من عرض الفيلم على الشاشة، نال الفيلم على إشادات واسعة من قبل الجمهور مشيدين بجمال الفيلم وروعته،



"Killers of the Flower Moon" يعتبر من أهم أفلام العالمية، ويتميز بقصته التي تركز على السكان الأصليين في أمريكا، كما أن وجود أسماء مثل مارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو في الفيلم قد أضفى عليه نسبة ترويج أكبر.



يعتبر هذا التعاون السابع بين دي كابريو وسكورسيزي، وتمتع الفيلم بتصفيق استمر لمدة 9 دقائق بعد عرضه لأول مرة في مهرجان كان السينمائي.



تعرف على أحداث فيلم "Killers of the Flower Moon"



يبلغ مدة الفيلم 3 ساعات و26 دقيقة، وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار. يروي الفيلم قصة حقيقية عن الجشع والقتل، ويتمحور حول محققين يجسدانهما ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

يستند الفيلم إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا، وقد حظي الكتاب بشعبية واسعة، ويدور الفيلم في عشرينيات القرن العشرين في ولاية أوكلاهوما، ويصور الجرائم الوحشية المتسلسلة ضد أفراد قبيلة أوسيدج الثرية بالنفط، والتي أصبحت معروفة باسم "عهد الإرهاب".