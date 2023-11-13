الهضبة يكشف تفاصيل أول حفل له بعد التوقف بسبب العدوان على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 08:36 صباحاً - أعلن الهضبة عمرو دياب عن حفله الغنائي الجديد المقرر إحياؤه في إمارة أبو ظبي في الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري.

ونشر عمرو دياب فيديو من الحفل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» ، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وعلق قائلا: عودة حفل عمرو دياب في دبي بموعد جديد السبت القادم 18 نوفمبر.

ومن المقرر أن يحضره عدد كبير من جمهوره وعشاقه.

حفل عمرو دياب يعد الأول على المستوى الرسمي منذ قصف قطاع غزة، حيث إن دياب كان قد قرر تأجيل كل أعماله الغنائية بسبب الأحداث السياسية.

وكان الفنان عمرو دياب قد أعلن تبرعه لدعم الشعب الفلسطيني بمبلغ يقدر بخمسة ملايين جنيه تم توجيهها لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصري والتي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.