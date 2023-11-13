شاهد.. داليا البحيري تحتفل بزفاف ابنة شقيقتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 08:36 صباحاً - شاركت الفنانة داليا البحيري فى الاحتفال بزفاف «فريدة عصام زعتر» ابنة شقيقتها دينا البحيري والعريس «مهاب محمد البنهاوى» بحضور عدد من من نجوم الفن ولفيف من السفراء وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

حضرت داليا بصحبة زوجها حسن سامي وابنتها قسمت واقتصر الحضور الفني على بعض الأصدقاء المقربين لداليا منهم أحمد فريد وخالد سرحان ومصطفى قمر ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري الذى صمم فساتين العروس ووالدتها دينا البحيري وخالتها داليا البحيري.

بدا الحفل بفقرة fire works للفنان أحمد عصام وأحيا الحفل محمود العسيلي ومصطفى قمر والراقصة الروسية ديانا وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.