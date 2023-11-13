بيع سترة مايكل جاكسون من إعلان من الثمانينات بقيمة 300،000 دولار

القاهرة - محمد ابراهيم - عرف للنجم الراحل مايكل جاكسون مشاركته في العديد من الاعلانات الترويجية في بداية شهرته، كان منها إعلان لأحد شركات المشروبات الغازية في ثمانينات القرن الماضي، ظهر خلاله مرتديا لسترة ايقونية.

هذه السترة، الآن طرحت للبيع في مزاد علني بقيمة تقديرية وصلت لـ 300 ألف دولار، بعد ما يقرب من 40 عام على ظهورها.

السترة بيعت في مزاد علني بالعاصمة الانجليزية لندن محطمة رقمًا قياسيًا لسترة مايكل جاكسون من فيديو أغنية Thriller .

قميص إنديانا جونز

أيضًا سبق واعلنت شركة ديزني عن طرح القميص الأصلي الذي استخدمه النجم هاريسون فورد في تصوير مشاهد فيلم إنديانا جونز Raiders of the Lost Ark للبيع في المزاد.

ووفق ما ذكرت "ديلي ميل"، القيمص كانت قد عثرت عليه ديزني عند طرحه للبيع في مزاد علني، وأعادت إقتنائه حتى تصنع منه نسخة مطابقة، لأحدث أفلام إنديانا جونز.

والآن القميص يعود للظهور بعد طرحه في مزاد علني لصالح الجمعيات الخيرية، بمقابل قد يصل لـ 300 ألف جنيه إسترليني.

تفاصيل عن الفيلم

ويضم الجزء الجديد من سلسلة أفلام إنديانا جونز Indiana Jones and the Dial of Destiny، مجموعة مميزة من كبار الفنانين في هوليوود بمن في ذلك هاريسون فورد ومادس ميكلسن.

وكل من فيبي والر بريد وأنتونيو بانديراس وبويد هوليروك وشونيت رينيه ويلسون، والفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وسيكون الجزء الأخير من هذه السلسلة التاريخية التي انطلق عرضها في ثمانينات القرن الماضي.