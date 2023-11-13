نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض المسرحي الثاني "راشومون" لفرقة قصر ثقافة ملوي أمام لجنة المناقشة بثقافة المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، إكتشاف المواهب الشابة الجديدة التي تستطيع تقديم فكر وإبداع الشباب، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، والمخرج محمد الطايع مدير نوادي المسرح.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الموسم المسرحى ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ ولجان مناقشة ومشاهدة مشارع نوادى المسرح بفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

ثقافة ملوي تقدم عرض راشومون

قدمت فرقة قصر ثقافة ملوي المسرحية العرض الثانى لها بعنوان “راشومون ”، تأليف ريونوسوكي أكوتاجاوا، إخراج وائل مجدي،ديكور هلال الشرقاوى.

لجنة التحكيم

وبحضور لجنة تحكيم المشاريع وتضم نخبة من المخرجين المتميزين وهم المخرج محمد العدل، الكاتبة والناقدة صفاء البيلي، الناقدة والباحثة الدكتورة داليا همام، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا.

أحداث مسرحية راشومون

تدور أحداثه حول جريمة الذي يتخلل احدى الغابات فيلتقيان في الغابه بقاطع الطريق تاجومارو لقاء ينتهي بمسرع الزوج واغتصاب الزوجة وتعد الزوجة إلى اقرب مركز شرطة للتبليغ عن مصرع زوجها وتتضارب اقوال الشهود وتهز هذه الجريمة المنكرة كاهن البلدة فيحمل عصاه ولفافة ملابسه ويرحل عن المدينة ويلتقي بالحطاب عند بوابة راشمون ومن الاقوال والأحاديث التي تدور عند هذه البوابة بين الحطاب والكاهن وصانع الشعر المستعار ومن التحقيقات التي تدور في محكمة الشرطة نرى أن كل من شاهد الجريمة أو جانبا منها تتناقض اقواله مع الاخر فالزوجة تقول أن قطع الطريق بعد ان اغتصبها حاول قتل زوجها فمنعه ويقول الحطاب إنه مر بمكان الجريمة فرأى قاطع الطريق يستعطف الزوجة ويعتذر لها عما ارتكبه ويطلب الزواج منها اغراها بالمال فلم تستجب قال لها إنه سينقلب رجلًا صالحًا فسخرت منه فلما لجأ إلى العنف والتهديد طلبت منه ان يبارز زوجها الذي كان مقيد إلى جذع شجرة فلما فكت وثاقه رفض الزوج أن يبارز قطع الطريق فاتهمته بالجبن وراحت تستثير المجرم وتوقع بينه وبين زوجها حتى تم لها ما ارادت وتبارز الرجلان وكب الزوج كبوه جعلت سيفه ينغرس في صدره فيموت تملك الزوجه موجه من التقزز فتعد هاربه وسط اشجار الغابه أما قطع الطريق فاعترف بأنه هو الذي قتل الزوج بسبب وجه الزوجة وجمالها فاشتهاها وصمم على ان ينالها دون ان يكون في نيه ان يقتل زوجها فلما، ونال منها هم بالانصراف استوقفته وتوسلت اليه ان يتيح لزوجها فرصة للانتقام لشرفه وهذا ما يرفضه المجرم فأتهم بالانتحار ثلاثة روايات متناقضة.

المشاركين في العرض المسرحي راشومون

تمثيل آدم وائل مجدي، يعقوب غالي صالح سعد الله، هالة نسيم أمين فرج، ايهاب جلال عبد المالك، عبد الله سليم عبد الله، يوسف شريف جرجس، نادر ابراهيم زين نجيب، مهاب ايمن سوارس، وائل مجدي فرج، لمار عمرو سمير عبد المالك، محمد منتصر محمد عبد الناصر، بدور مصطفي عبد التواب،منار مصطفي عبد التواب، هلال فايق شرقاوي، رامز ابراهيم زين.