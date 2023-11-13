جيمس جان يؤكد التمسك بالموعد المحدد لطرح فيلم Superman Legacy

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المخرج جيمس جان على تمسكه بموعد طرح أول فيلم لعالم DC السينمائي الذي سيقدم شخصية سوبر مان للجمهور في شكل جديد، ضمن عالم سينمائي يعكف على صناعته جيمس جان على غرار عالم مارفل السينمائي.

ووفق موقع ديد لاين، قام جيمس جان بنشر صورة يؤكد بها أن موعد طرح الفيلم سيكون في 2025 كما هو محددًا له، على الرغم من تبعيات أزمة اضرابات هوليوود التي انتهت مؤخرًا.

وسيطرح الفيلم بعنوان SupermanLegacy في تاريخ محدد هو 11 يوليو من عام 2025 المقبل.

عمل من إخراج جيمس جان

وكان قد أعلن المخرج الكبير جيمس جان عن مستجدات المشروع الجديد الذي يحضر له منذ توليه إدارة استديوهات dc والتحضير لعالم سينمائي مشابه لعالم marvel.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فقد أعلن جيمس جان عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع تويتر، أن أول مشروع يقوم بكتابته عن شخصية سوبرمان، سيتولى بنفسه مهمة إخراجه للسينما.

عمل وسط إنتقادات

وعمل جان حاليًا على هذا المشروع، يأتي بعد ما تعرض له من هجوم كبير من جمهور عالم dc السينمائي، خرج المخرج للرد للمرة الاولى على هذه الانتقادات عبر منشور له على حسابه الخاص على إنستجرام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، المنشور الخاص بجيمس جان، والذي قام من خلاله بالرد على انتقادات الجمهور له لاستبعاد هنري كافيل من دور سوبرمان.