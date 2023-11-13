نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي للفيلم الجديد Damsel في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي للعمل السينمائي الأحدث للممثلة الشابة مايلي بوبي براون، والذي سيطرح بعنوان Damsel.

ونقل ديد لاين، الإعلان الترويجي للفيلم الذي يعتبر أحدث تعاون بين مايلي بوبي براون شبكة البف الرقمي نتفليكس، على أن طرح للعرض في عام 2024 المقبل.

الفيلم يضم في بطولته أنجيلا باسيت وروبين رايت ورراي واينستون ونيك روبينسون وبروك كارتر وشوهريه أغداشلو.

موسم اخير

وفتحت الممثلة الشابة مايلي بوبي براون قلبها حول مسارها الفني وصعودها إلى الشهرة من خلال مشاركتها في مسلسل "سترينجر ثينجز" الذي أنتجته Netflix كجزء من أعمالها الأصلية.

وفي مقابلة نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، أعربت مايلي عن استعدادها الآن لتوديع هذا العمل نهائيًا والبحث عن فرص تمثيلية تعبر عنها بشكل أكبر.

قرار التأجيل

وأثارت أنباء عن احتمال تأجيل الجزء الخامس المنتظر من مسلسل "سترينجر ثينجز" موجة من الغضب بين المعجبين الذين كانوا يترقبون بحماس طرح المسلسل.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يشير هذا الإعلان إلى أن الموسم الخامس والأخير من المسلسل قد لا يُعرض في عام 2024 كما كان مخططًا، ومن المرجح أن يتم طرحه في عام 2025، ولكن الأسباب لا تزال غير معروفة حتى اللحظة.

وفي أخبار أخرى، منحت Netflix الضوء الأخضر لمشروع جديد مستمد من شعبيتها "سترينجر ثينجز". وقد وافقت الشبكة على إنتاج مسلسل رسوم متحركة مشتق من أحداث المسلسل الدرامي الناجح.

و وفقًا لـ "ديد لاين"، سيتم تنفيذ هذه النسخة الكارتونية بإشراف "إريك روبيلز" كمنتج منفذ، وسيتعاون معه شركة فلاينج بارك.