نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض المسرحي "مذكرة الموت" لفرقة قصر ثقافة ملوي أمام لجنة المناقشة بثقافة المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، إكتشاف المواهب الشابه الجديدة التى تستطيع تقديم فكر وإبداع الشباب، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، والمخرج محمد الطايع مدير نوادى المسرح.

ثقافة ملوى تقدم مذكرة الموت

يأتي ذلك ضمن فعاليات الموسم المسرحى ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ ولجان مناقشة ومشاهدة مشارع نوادى المسرح بفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافى،حيث قدمت فرقة قصر ثقافة ملوى المسرحية عرض بعنوان "مذكرة الموت " من إخراج محمود محمد حنفى

لجنة تحكيم المشاريع

بحضور لجنة تحكيم المشاريع وتضم نخبة من المخرجين المتميزين وهم المخرج محمد العدل، الكاتبة والناقدة د صفاء البيلى، الناقدة والباحثة داليا همام، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا.

أحداث العرض المسرحي

تدور أحداث العرض حول فكرة الحق والعدل المطلق، وأن الخير والشر ميزان فإذا أردت أن تحقق العدل بصورة مطلقة فإن الظلم سيكون حين إذن اقوى، فأراد تحقيق العدل بقتل المجرمين فى العالم بمذكرة الموت التى ألقاها عليه الكائن الاسطوري، حتى قتل أناس أبرياء وطغى وأخذ جزاء فعلته التى يستحقها.

المشاركين في العرض المسرحي

ومن تمثيل محمود محمد حنفى، عمرو احمد احمد، عبد الله رضا عبد الرحيم، محمد رجب مرسي عباس، أسماء مصطفى عبد المنعم، محمد أحمد ناجى عبد الظاهر، عبد التواب فولى عبد التواب، أية محمد عبد الفتاح

وفى نهاية العروض قدمت اللجنة ندوة للمناقشة مع مخرجى المشاريع والممثلين لشرح الجوانب المتعددة فى المشروع والتى يجب توافرها فى العرض المسرحى الجيد.العرض المسرحى"