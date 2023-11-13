صدقي صخر يخبر حنان مطاوع بصعوبة موقفها في القضية.. من ”صوت وصورة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 10:28 صباحاً - شهدت الحلقة رقم 23 من مسلسل "صوت وصورة" العديد من الأحداث، وقام صدقي صخر بالذهاب إلى حنان مطاوع في مكان اختبائها للاطمئنان عليها ويخبرها أن موقفها صعب في القضية ولكنه لن يتخلى عنها حتى لو ثبت قتلها لمراد مكرم.

يذهب صدقي صخر لعمرو وهبة ويعتذر له بعد أن شك فيه بأنه سيبلغ على مكان رضوى ليسامحه الأخير.

وقام "عبد الغني - وليد فواز" بالذهاب لابنته من "رضوى - حنان مطاوع" لتعيش معه ولكنها ترفض وتقف "نورا" لهما بالمرصاد.

وطلب صدقي صخر من حنان مطاوع بأن تفكر في الهروب خارج البلاد حال عدم إيجاد حل لها في القضية.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" من بطولة حنان مطاوع، وصدقي صخر، ونجلاء بدر، وعمرو وهبة، ومراد مكرم، ووليد فواز، وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج محمود عبد التواب.

تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل لطبيب شهير ويتم توجيه الاتهام لحنان مطاوع والتي كانت اتهمته بالتحرش بها ولكن مع توالي الأحداث يظهر متهمين آخرين.