حكاية ”روحى فيك” الحلقة 6.. محمد كيلاني يرى عفريتة عائشة بن أحمد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 10:28 صباحاً - ملخص أحداث "روحي فيك" الحلقة السادسة

بدأت أحداث الحلقة السادسة، من حكاية «روحي فيك»، بمشهد أزمة الفنان محمد كيلاني، ونجاته من الموت غرقًا في حمام السابحة، حيث إن زوجته والتي تقدم دورها الفنان عائشة بن أحمد، قالت له بعدما فاق من النوم إنه تم إنقاذه من الغرق لأنه لا يعرف كيف «يعوم».

كما جاء في الأحداث، إخبار سحر -عائشة بن أحمد- لطليقها ثابت- نور محمود-، بأنها تزوجت من خالد- محمد كيلاني-، وأنها تقضي معه حاليًا شهر العسل، ثم راقبها طليقها حتى يتأكد، وبالفعل وجدها معه في السيارة.

وانتهت الحلقة 6 من حكاية «روحي فيك»، على مكالمة سحر- عائشة بن أحمد-، لصديقتها ندى- هلا السعيد -، في التليفون، والتي قالت لها أنها خائفة، وذلك بعد أن ظهرت الروح التي تشبها.

وتعرض حكاية «روحى فيك» من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.