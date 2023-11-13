بالفيديو.. أغنية سويدية عن فلسطين تجتاح مواقع التواصل وتنتشر بأوروبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 10:28 صباحاً - ازدحمت وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأغنية سويدية عن فلسطين، تحولت إلى أيقونة للمظاهرات الغربية التي انطلقت ولا تزال للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

الأغنية التي تحمل اسم "تحيا فلسطين"، تحوي كلمات رنانة وحماسية مع لحن مارشالي مثير، ما جعلها تنتشر بسرعة في نفوس الغربيين وتوحد تضامنهم مع فلسطين في مسيرات حاشدة جابت شوارع لندن وستوكهولم ونيويورك خلال الأيام الماضية.

ما هي قصة الأغنية؟

هذه أغنية التي تحمل اسم "تحيا فلسطين" (Leve Palestina)، عادت مجددًا لتنتشر وتظهر للوجهة شرقا وغربا وتحديدًا بتقنية الذكاء الاصطناعي، وظن البعض أنها أغنية حديثة ولكنها تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث مر عليها أكثر من 45 عامًا منذ طرحها.

ولكنها عادت بعد أن ردّدها آلاف من المتظاهرين، حيث خرجت كلماتها مرة أخرى إلى النور تنديدًا بالحرب الإسرائيلية التي اندلعت على قطاع غزة مؤخرا.

وتحولت أغنية "تحيا فلسطين"، إلى أيقونة لدعم غزة، ولاقت إعجابًا ورواجًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.