تعرف على تفاصيل شخصية صبا مبارك في مسلسل "220 يوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة صبا مبارك، حاليًا في مسلسل “220 يوم”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، وتجسد خلال الأحداث شخصية مديرة مكتبة، ويجسد الفنان كريم فهمي شخصية روائي حيث تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي إجتماعي، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل.



ما هي آخر أعمال الفنانة صبا مبارك؟

شاركت الفنانة صبا مبارك في الموسم الرمضاني الماضي لهذا العام 2023، بمسلسل "ليلة السقوط" من بطولة: طارق لطفي، باسم ياخور،كنده حنا،ميلاد يوسف،ذو الفقار خضر، وآخرين، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمي.



كما تنتظر صبا مبارك عرض مسلسل "بين السطور" خلال الفترة القادمة وهو من بطولة: أحمد فهمي،محمد علاء،ناردين فرج،علي الطيب، والعمل من تأليف مريم نعوم،وإخراج وائل فرج.



ما هي أحدث أعمال الفنان كريم فهمي؟

ظهر الفنان كريم فهمي كضيف شرف في عدة أعمال خلال الموسم الرمضاني الماضي منهم مسلسل "سره الباتع" من بطولة: أحمد السعدني وأحمد فهمي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج خالد يوسف، وأيضًا مسلسل "الكتيبة 101" بطولة:عمرو يوسف واسر ياسين وتأليف إياد صالح، وآخرون من النجوم، واخراج محمد سلامة.



أما في السينما يواصل الفنان كريم فهمي التجهيزات لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم مؤقت وهو "دماغ ألماظ"، ويشاركه شقيقه الفنان أحمد فهمي بطولة الفيلم والعمل من إنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر على اختيار والتعاقد مع باقي الممثلين المشاركين في البطولة في الفترة القادمة.