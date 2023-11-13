اليوم.. تشييع جثمان عثمان محمد علي والعزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

القاهرة - محمد ابراهيم - تشيع جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بحضور ابنته الفنانة سلوى محمد علي وعدد من أفراد أسرته وعدد من النجوم والأصدقاء.

مكان مدفن عثمان محمد علي

كما سيتم دفن جثمان الفنان الراحل عثمان محمد علي بمقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم.

عزاء الفنان عثمان محمد علي

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الفنان الراحل عثمان محمد علي العزاء غدًا الثلاثاء بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

نقابة المهن التمثيلية تنعي عثمان محمد علي

يذكر أن نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عثمان محمد علي، الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ ولابنته الفنانة سلوى عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

وفاة عثمان محمد علي

وكان قد أصيب عثمان محمد علي بجلطة في المخ نقل على إثرها إلى المستشفى وتم نقله إلى إحدى المستشفيات في القاهرة، ليلقظ أنفاسه الأخيرة هناك ودخلت ابنته الفنانة سلوى محمد علي في حالة من الصدمة متمنية أن يكون هذا الخبر غير صحيح وأن يكون قد أصيب بغيبوبة سكر فقط.

نبذة عن الفنان عثمان محمد على

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، ولد في الإسكندرية في 13 أبريل 1935 وهو والد الفنانة الكبيرة سلوى عثمان.

كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية، ومنهم مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.