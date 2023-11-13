نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم The Marvels يحقق أسوأ افتتاحية في تاريخ مارفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل فيلم The Marvels الجديد ضمن عالم مارفل السينمائي، على توقعات هي الأسوأ في تاريخ عالم مارفل السينمائي فيما يخص افتتاحيته بشباك التذاكر.

ووفق ديلي ميل، الفيلم تنبأ له الخبراء بأنه سيحقق 21.5 مليون دولار فقط في ليلته الافتتاحية التي كانت بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، مع ما يتراوح بين 47 و52 مليون في أول 3 أيام من طرحه.

مشاريع قادمة

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت استوديوهات مارفل عن مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان "Echo"، الذي سيكون جزءًا من عالم مارفل السينمائي المتشعب.

ويميز هذا المسلسل أنه سيكون أول عمل مستقل بذاته من مارفل، دون الحاجة إلى الارتباط المستمر بأحداث الأعمال الأخرى في العالم المارفلي.

"Echo" سيركز على شخصية Echo وشخصية المجرم الشهير "كينج بن" من عالم مارفل المصورة.

أجاثا هاركنيز

وأخيرًا، تم الكشف تصميم جديد لمسلسل "أجاثا هاركنز"، وهو تكملة لأحداث مسلسل "واندا فيجن" ضمن عالم مارفل السينمائي.

ومن المقرر عرض المسلسل في المرحلة الخامسة من عالم مارفل السينمائي، وسيتم بطولته بواسطة النجمة كاثرين هان التي جسدت دور الساحرة "أجاثا هاركنز" لأول مرة في مسلسل "واندا فيجن".