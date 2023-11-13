النظم الزراعية والغذائية ودورها في الحفاظ على المناخ بثقافة الإسماعيلية

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أحمد جودة - القاهرة - قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

الاستعداد ما قبل المبكر

نظم بيت ثقافة القنطرة شرق محاضرة بعنوان "الاستعداد ما قبل المبكر" بمدرسة الشهيد صلاح رياض الاعدادية بالقنطرة شرق.

النظم الزراعية والغذائية ودورها في الحفاظ على المناخ

وفي مكتبة القصاصين الثقافية أقيم بمدرسة القصاصين الاعدادية المشتركة الجديدة محاضرة بعنوان “النظم الزراعية والغذائية ودورها في الحفاظ على المناخ" وتحدث عاطف مصطفى حسن موجه اول مادة الدراسات،في عده نقاط اهمها الحفاظ على الغذاء وعدم تعرضه للهرمونات التي تؤدي إلى الفشل الكلوي والحفاظ على المناخ من ملوثات البيئية.

أبرز الأنشطة الترفيهية

كما نظمت مكتبة الطفل بمكتبة السبع آبار الثقافيه تم تنفيذ نشاط يوم ترفيهي للأطفال يتضمن ألعاب ذهنية وترفيهية متنوعة ومسابقة في المعلومات العامة تضمن أمس الترفيهي ألعاب كرة القدم، كرة السلة، مكعبات ومسابقة في المعلومات العامة مسابقة معلومات فى الجغرافيا عن الأرض، مسابقة معلومات عن مشروع كابيتانو مصر لإكتشاف المواهب الرياضية في كرة القدم في جميع محافظات مصر، مسابقة معلومات عن عيد الطفولة بمناسبة الإحتفال بعيد الطفولة، قام بتنفيذ النشاط جميل يوسف على.