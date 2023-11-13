في هذا الموعد.. أكرم حسني يبدأ تصوير مسلسل "بابا جه"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم أكرم حسني لتصوير مسلسله الرمضاني الجديد "بابا جه" ابتداءً من منتصف ديسمبر المقبل، وسيتم عرضه خلال شهر رمضان في عام 2024،ويجسد خلاله دور أب لثلاثة أبناء، ويلعب دور شخص يدير فندقًا ويواجه العديد من التحديات والأزمات.



ويجري أكرم حسني، حاليًا جلسات عمل مكثفة مع الجهة المنتجة لاختيار الأبطال، يعتبر هذا المسلسل أول تجربة له في دراما الـ15 حلقة، وهو من تأليف وائل حمدي، وأكمل مؤخرًا كتابة 5 حلقات كاملة وسلمها للجهة المنتجة.



أماكن التصوير



وأكد المخرج محمود شكري أبو عميرة في تصريحات صحفية أنه انتهى من معاينة أماكن التصوير لمسلسل "بابا جه"، الذي سيُصوّر في القاهرة وإحدى المدن الساحلية،وفور الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل سيتم تحديد الموعد النهائي لبدء التصوير، وعلى الرغم من الموعد المبدئي في منتصف ديسمبر، تظل الشركة المنتجة في انتظار الاستكمال الكامل، ويتمحور العمل في إطار لايت كوميدي.

ما هي أحدث أعمال أكرم حسني؟



ومن ناحية أخرى، عُرض لـ أكرم حسني في الفترة الماضية فيلم “العميل صفر”، تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل، وشارك فيه كل من بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمد أوتاكا، منذر رياحنة، وآخرين، والعمل يدور في إطار أكشن كوميدي، يضم أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، فيدرا، ومصطفى غريب، ومن تأليف وإنتاج وائل عبدالله وإخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر



يتحول "صفر عبد اللطيف شداد الهمم" من فرد أمن إلى العميل صفر في ظروف غامضة، مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شاب بسيط لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له حمل السلاح فضلًا عن القدرة على استخدامه وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.