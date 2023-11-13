نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتهاء مناقشات ومشاهدات نوادي المسرح بقصر ثقافة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مشاهدة ومناقشة عشرة مشاريع مقدمة من فناني نوادي المسرح بفرع ثقافة بورسعيد على مدار اليومين الماضيين، وتشكلت اللجنة من الكاتب يسري حسان، المخرج حمدي حسين، المخرج يس الضوي، الأستاذة عطيات إداري.

أبرز العروض المسرحية في الجمعة الماضية



ناقشت وشاهدت اللجنة خمس عروض وهي: "سبعة باب"، إخراج نوران أحمد،

"صفر قصه لم تكتمل"، إخراج محمد جمعة، " موسم الحرب والغناء "، إخراج أحمد سعد، " ٣٠٣"، إخراج بيشوي عماد، " أريحا"، تأليف وإخراج جمال فراج.

أبرز العروض المسرحية أمس



و في اليوم الثاني والأخير ناقشت اللجنة مساء أمس السبت كل من المخرج أحمد السمان“ الممكن والمستحيل”، المخرج محمد صبري عرض " بيت ما "، المخرج إيهاب فوزي عرض" شق دبوس "، المخرج أدهم رشدي عرض “ سوء تفاهم”، المخرج رامي القطرجي عرض " الغوريلا ".



سمسمية بورسعيد تدعم كفاح شعب فلسطين

من ناحية أخرى، أقيم في حفل استثنائي واجواء حماسية وعلى انغام السمسمية البورسعيدية قدمته فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقيادة عازف السمسمية القدير الفنان محمود غندر ومدير الفرقة محمود بيومي حفلآ غنائي وطني على مسرح قصر ثقافة بورسعيد بإشراف الشاعر السيد السمري مدير القصر ؛ وتضمن باقة متنوعة من أغاني النضال والكفاح دعمًا لنضال وكفاح الشعب الفلسطيني فى غزة بدأتها الفرقة بأغنية شعب فلسطين شعب الفدا رمز العروبة الصامدة و اختتم بأغنية عيونك يا مصر.



