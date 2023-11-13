نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول جثمان الفنان عثمان محمد علي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد استعدادًا لأداء صلاة الجنازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، جثمان الراحل عثمان محمد علي، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه، بحضور ابنته الفنانة سلوى محمد علي، وبعض أفراد أسرته، وعدد من أصدقائه بالوسط الفني، وسوف يتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم.

موعد عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي



ومن المقرر أن تستقبل الفنانة سلوى عثمان وأسرتها العزاء في والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي، غدًا الثلاثاء بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بعد صلاة المغرب.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قد نعت أمس الفنان الراجل عثمان محمد علي، الذى توفي مساء أمس الأحد، وتقدمت بخالص التعازي لأسرته؛ ولابنته الفنانة سلوى عثمان؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

وفاة عثمان محمد علي



وتوفي عثمان محمد علي، بعد معاناته من جلطة في المخ، نقل على إثرها للمستشفى وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، ليلقظ أنفاسه الأخيرة هناك، ودخلت ابنته سلوى محمد علي في حالة صدمة بعد معرفتها بهذا الخبر.



معلومات عن الفنان عثمان محمد على



هو أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، وقد ولد يوم 13 إبريل في الإسكندرية وذلك عام 1935 وهو والد الفنانة سلوى عثمان، واكتشف العديد من النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية، ومنهم مديحة كامل التى شجعها منذ أن كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى في التمثيل على مستوى المدارس.