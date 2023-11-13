نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد..أحمد عز يستأنف تصوير مشاهده في "فرقة الموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف النجم أحمد عز تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد "فرقة الموت" نهاية الأسبوع الجاري، حيث سبق له أن حصل على إجازة قصيرة من التصوير ليبدأ في تصوير مشاهده في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" في المملكة العربية السعودية.

أحداث فيلم فرقة الموت

تدور أحداث فيلم "فرقة الموت" في فترة الأربعينات وبداية الخمسينيات، حيث يقوم الفنان أحمد عز بتجسيد دور ضابط شرطة من أبناء الصعيد. يتم تكليفه بالقبض على خطر ينشط في تلك المنطقة، ويمثل عز في هذا الفيلم دور رجل صعيدي للمرة الأولى في مسيرته الفنية. تشهد أحداث الفيلم تصاعدًا مع مشاركة نجم الكوميديا بيومي فؤاد والفنان عصام عمر.



من هم طاقم عمل “فرقة الموت”؟



"فرقة الموت" يجمع بين ألمع نجوم السينما، حيث يتألق النجم أحمد عز إلى جانب النجمة منة شلبي والكوميدي بيومي فؤاد، ويشارك في البطولة خالد كمال، عصام عمر، جيهان الشماشرجي، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

ما هي آخر أعمال أحمد عز؟





شارك الفنان أحمد عز مؤخرًا في فيلم “ كيرة والجن” الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع النجم كريم عبد العزيز خلال عرضها في دور السينمات عام 2022.

يعتبر فيلم “كيرة والجن” ملحمة تاريخية وأشاد به النقاد والجمهور على حد سواء ووصل إجمالي إيراداته لـ 119 ونص مليون جنيه خلال طرحه بدور العرض السينمائي، وشاركه البطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، ومن إخراج مروان حامد.