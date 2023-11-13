نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية أمير كرارة في مسلسل "بيت الرفاعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أمير كرارة لتصوير مسلسله الجديد "بيت الرفاعي" الذي ينافس في موسم رمضان 2024، حيث يجسد خلاله دور دكتور، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

أمير كرارة

مسلسل “ بيت الرفاعي”

في السياق ذاته، كان المسلسل يحمل فب البداية“حرب طروادة” وتم تغيره ليصبح “ بيت الرفاعي”، وذلك قبل بدء التصوير، والمسلسل يتكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل “ بيت الرفاعي ”

ويشارك في بطولته أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

تعاون بيتر ميمي وأمير كرارة

من جانب آخر هذا ليس أول عمل يجمع بين المؤلف بيتر ميمي والفنان أمير كرارة فشارك معه مسبقًا في عدة أعمال أخرى سواءً كان في هذه الأعمال بيتر ميمي المخرج أو المؤلف أو المنتج وكان أمير بطل العمل و أبرزهم مسلسل “الإختيار” “كلبش” بأجزائه الثلاثة و فيلمي “حرب كرموز وكازابلانكا”.

ما هي آخر أعمال الفنان أمير كرارة؟

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة فيلم "البعبع" الذي يعرض حاليًا في السينمات، حقق إيرادات تجاوزت 43 مليون جنيه، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، وآخرين، بتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ولكن من المقرر أن يودع فيلم “ البعبع” دور العرض في القريب العاجل وذلك بعد تحقيقه مبلغ ١٠٠٠ جنيه فقط أمس.

و كانت آخر أعمال كرارة التليفزيونية الدرامية مشاركته في مسلسل "سوق الكانتو" في رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا.