نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزينة على الفراق.. ريهام سعيد تتحدث عن فسخ عقدها مع قناة الشمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، منذ قليل تفاصيل فسخ عقدها مع قناة الشمس، والذي كانت تقدم من خلالها برنامجها “صبايا الشمس”، وذلك بسبب مرورها بظروف صحية حرجة، تمنعها من الاستمرار في تقديم البرنامج.

منشور ريهام سعيد

وكتبت “سعيد”، عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “للاسف الشديد لظروفي الصحية انسحبت وفسخت عقدي مع قناة الشمس بعد تحقيق نجاح غير مسبوق مليار مشاهدة في سنه و٢ ونص مليون متابع على صفحه القناة بتمنى لهم التوفيق والنجاح بإذن الله”.

ريهام سعيد تقدم الشكر لفريق العمل بالقناه

وفي السياق ذاته، قدمت الاعلامية ريهام سعيد، رسالة لكل العاملين بالقناة، قائلة: "بشكركوا على إن أنا اتعرفت على ناس جميله من اول الكير سرفس لغايت الاستاذه سميره الدغيدي النجاح ده مكنش ينفع يتحقق من غير الاستاذ احمد الدغيدي، الاستاذ ياسر شكر، الاستاذ مدني، الاستاذ امير عرابي، الاستاذ عز الاطروشي، الاستاذ محمد الالفي.و جميع المصورين، وكل العاملين بالفتاه، زملائي مع حفظ الالقاب كابتن مجدي ومايار الببلاوي، هبه السيسي ومروه بعد المنعم، سعد الصغير، غاليه غيرهم كتير هاتوحشوني جدا كابتن مجدي بالذات".

وتابعت: “كما اتوجه بالشكر لسبونسور البرنامج الدكتور هشام عبد الستار لدعمه الرهيب للبرنامج. حزينه جدا علي الفراق ولكن ربنا دائما بيعمل الخير. هاتوحشوني جدا”.