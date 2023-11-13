انت الان تتابع خبر ما وجدوه تقشعرّ له الأبدان!!فتحوا قبر العندليب عبد الحليم حافظ بعد 46 عاماً من وفاته.. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف نجل شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، محمد شبانه تفاصيل صادمة عن فتح قبر عمه بعد 46 عاماً من رحيله.

وقال محمد شبانة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، "بعد فتح قبر الراحل فوجئنا بجثمانه كما هو لم يتحلل، وهللنا الله أكبر ومشاء الله، والناس قالولي ما دام حاجة حلوة قولها".

في سياق منفصل، فتح محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، النار على المنتج محسن جابر، بسبب استخدامه أغاني الفنان عبد الحليم حافظ من خلال شركته "مزيكا جروب" وتحويلها إلى أغاني مهرجانات من بينها مهرجان "حبيبها".

وصرح محمد شبانة بأن ذلك ييعد إساءة كبيرة جدا للعندليب الأسمر، مشددا على أنه سيقاضي المنتج محسن جابر.

يذكر أن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ولد في 1 يونيو عام 1929 وتوفى في 30 مارس 1977.