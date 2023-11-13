انت الان تتابع خبر "رفضت التنازل عنه".. لن تصدقوا ماهو الشرط الذي وضعته سلوى عثمان في عقد زواجها !!تفاصيل اكثر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال لقاء تلفزيوني لها، تحدثت الفنانة سلوى عثمان عن حياتها الشخصية مؤكدة حبها لزوجها بشكل كبير للغاية حيث كان له الدور الأكبر في نجاحها.

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وتابعت: شغلي بالنسبة لي خط أحمر مع أي حد بتجوزه وبتفق أني عمري ما هسيب شغلي وحطيت بند في عقد زواجي من زوجي الحالي علشان الشغل والمأذون سألني في شرط عاوزة تحطيه في العقد قلت له أني ما أسيبش شغلي.

وأضافت: زوجي الحمد لله حابب الشغل بتاعي ومتفهم، وعارف أني بكون مشغولة في رمضان وساعات بنبات في الشغل وعنده فكر ومحتوي الموضوع، ومع ذلك أنا مش بقصر معاه في البيت مش معنى إني مشغولة ما عرفش حاجة عن هدومة وشغله لكني عندي ترتيب في حياتي أني ما أقصرش.

لت سلوى عثمان خلال استضافتها في برنامج كلام الناس: اتجوزت مرتين والمرة الأولى انفصلت وبعد كام سنة اتجوزت زوجي الحالي وبقالنا 15 سنة متجوزين.