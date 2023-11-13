افتتاح معرض إبداعات شبابية بصلالة

صلالة ـ العُمانية: افتتح امس بمجمع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة معرض (إبداعات شبابية) الذي تنظمه المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار، ويستمر يومين. تأتي إقامة المعرض ضمن برامج المديرية لشهر نوفمبر 2023م، ويهدف إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع، وإيجاد قاعدة بيانات للمبتكرين، وعرض أعمالهم من خلال تطوير وإبراز مواهبهم الابتكارية والإبداعية. من جهة أخرى، تنظم المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار خلال شهر نوفمبر الجاري العديد من حلقات العمل في مجالات لغة الإشارة والتسويق وريادة الأعمال وإدارة المعرفة والكتابة المسرحية.

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