سلطنة عمان تكشف تفاصيل مشاركتها فـي أكسبو 2025 باليابان

طوكيو ـ العُمانية: كشفت سلطنة عُمان عن تفاصيل مشاركتها في معرض (أكسبو 2025 أوسكا – اليابان) المزمع إقامته من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025م في جزيرة أوسكا اليابانية. جاء ذلك خلال فعالية أقيمت امس في سفارة سلطنة عُمان بالعاصمة اليابانية طوكيو للإعلان عن مشاركة سلطنة عُمان في هذا الحدث العالمي، بحضور سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة والمفوض العام لجناح سلطنة عُمان في معرض (أكسبو 2025 أوسكا – اليابان)، وسعادة الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى اليابان، وعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة والشقيقة. وقال سعادة السيد المفوض العام لجناح سلطنة عُمان في معرض أكسبو 2025 اليابان – أوسكا في كلمته إن مشاركة سلطنة عُمان في معرض إكسبو 2025 أوساكا – اليابان – تحت شعار (تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا) – تعكس التزامها الدائم بالتفاعل مع العالم وتعزيز التبادل الثقافي وسعيها الدؤوب لتقديم صورة حقيقية عن تراثها العريق وحاضرها الأصيل والتطور المستدام لبناء مستقبل مرتكز على روح الابتكار والتطوير. وأضاف سعادته أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا خاصًا بأهداف التنمية المستدامة، وتسعى من خلال إكسبو 2025 أوساكا إلى مشاركة دول العالم تحقيق هذه الأهداف والمتمثلة في المحاور الثلاثة الفرعية لهذا الأكسبو وهي ضمان استدامة الحياة، وتحسين الحياة، وتعزيز الحياة من خلال التواصل. وأكد سعادته على أن جناح سلطنة عُمان في إكسبو 2025 أوساكا ينفرد بتصميم معماري فريد يعكس البيئة العُمانية، وتاريخها العريق وتطلعاتها المستقبلية، كما يعكس اهتمام سلطنة عُمان بالعُماني واعتزازها بتراثها وحضارتها، بطريقة ابتكارية.

تجدر الإشارة إلى أن تصميم جناح سلطنة عُمان في أكسبو 2025 هو أحد مخرجات جائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري؛ وتأكيدًا على تواصل الاهتمام بالمعمار العُماني وضرورة انعكاسه في المشاركات العالمية لسلطنة عُمان. من جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى اليابان إن مشاركة سلطنة عُمان في معرض إكسبو 2025 أوساكا ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مضيفًا أن هذه المشاركة تُعد فرصة ممتازة للتعريف بالرؤى المستقبلية لسلطنة عُمان في كافة المجالات. وتضمنت الفعالية عرضًا مرئيًّا حول تصميم جناح سلطنة عُمان في معرض إكسبو 2025 أوساكا وهويته البصرية، وضّحت خلاله بيان بنت مسلم الرمضانية الفكرة المعمارية لتصميم الجناح. وفي نفس الإطار التقى سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة والمفوض العام لجناح سلطنة عُمان في معرض إكسبو 2025 بمعالي جيمي هاناكو وزيرة الإكسبو اليابانية بمدينة أوساكا. ناقش اللقاء التحضيرات لمعرض إكسبو 2025 الذي سيُقام في مدينة أوساكا باليابان، في منطقة أوساكا – كانساي، خلال الفترة من 13 أبريل حتى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار (ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات). حضر اللقاء سعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى اليابان.