تقييم مناهزات اللغة العربية الدورة الخامسة على مستوى تعليمية جنوب الشرقية

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

اختتمت بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية تقييم مناهزات اللغة العربية الدورة الخامسة (بالعربية نبدع) على مستوى المحافظة والتي نظمها قسم الأنشطة التربوية بدائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي في الفترة من 12-13 نوفمبر الجاري، بمشاركة 25 طالبًا وطالبة من الصفوف (9-12) وبحضور أعضاء فريق التقييم وموظفي قسم الأنشطة التربوية وتهدف المسابقة إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية واكتشاف الإمكانات والمهارات والقدرات اللغوية للطلبة و العمل على تحفيز وتنمية الإبداع اللغوي بين الناشئة. وأدى الاختبار مجموعة من مدارس المحافظة بهدف المشاركة في التصفيات المزمع اقامتها على مستوى السلطنة خلال الفترة القادمة؛ حيث تكون الاختبار من جزأين الاول اختبار تحريري والثاني شفوي وتناول موضوعات في الأدب والبلاغة والنحو والصرف والدلالة والتراكيب، كما قامت لجنة التقييم بحصر الإجادات المشاركة في الاختبار بهدف عمل خطة تقييمية لتدريب المشاركين المتأهلين على مستوى المحافظة.

وتتمثل أهمية المسابقة في تهيئة البيئة المناسبة لرفع التنافس العلمي بين طلبة الدول الأعضاء، وإثراء المناهج الدراسية، والإسهام في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، والإسهام في الارتقاء بالمستوى العلمي لدى الطلبة والمعلمين في مادة اللغة العربية، وتفعيل دور المؤسسات المعنية بتعليم اللغة العربية وتعلمها.

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