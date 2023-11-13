الثلاثاء المقبل .. بدء النسخة الثالثة من برنامج «مع الشباب»

مسقط ـ العُمانية: يبدأ تلفزيون سلطنة عُمان ببث البرنامج التفاعلي (مع الشباب) في نسخته الثالثة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري. ويتناول البرنامج في حلقته المُقبلة التي يستضيف خلالها معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن جملة من القطاعات بما فيها النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والتعدين. وقد دأب البرنامج في دورتيه السابقتين على عمل لقاءات مفتوحة تجمع الشباب بالمسؤولين وتُطرح خلالها القضايا التي تهمهم، ما يُتيح فرصة لتبادل الأفكار والآراء ووجهات النظر والتعرف على التحديات، واقتراح الحلول ومناقشتها من أجل تحقيق شراكة مجتمعية شاملة.

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