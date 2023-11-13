الصناعة السينمائية ضمن فعاليات مهرجان الباطنة السينمائي الدولي

نخل ـ «الوطن» :

تواصلت فعاليات مهرجان الباطنة السينمائي الدولي امس الاثنين من خلال ملتقى الصناعة السينمائية بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة بفندق بارسيلو المصنعة، ويهدف الملتقى إلى تعزيز صناعة السينما في سلطنة عمان، حيث تضمن الملتقى جلسات نقاشية وأوراق عمل حول تجسير الثقافة من خلال الأفلام، والتجربة السعودية في الصناعة السينمائية، و الذكاء الاصطناعي ودوره في الإخراج السينمائي، ويهدف الملتقى أيضا إلى وجود اصحاب القرار والمخرجين الابداعيين، وشركات الإنتاج، والفنانين والطلاب المهتمين بالسينما في مكان واحد. حيث بدأ الملتقى بكلمة قدمتها أميرة البلوشية المديرة المساعدة لمهرجان الباطنة السينمائي الدولي. بعدها افتتح الملتقى بورقة عمل الذكاء الاصطناعي والإخراج السينمائي قدمها صانع المحتوى عبدالعزيز بن راشد العبري ، بعدها استمرت فعاليات الملتقى بورقة عن الترويج السياحي من خلال الأفلام السينمائية قدمها مدير صندوق الدعم والإنتاج بالجمعية العمانية للسينما أنور الرزيقي. بعد ذلك قدم الدكتور مصعب العمري ورقة حول «التجربة السعودية في الصناعة السينمائية» وعرض تجربة (العلا ) في هذا الجانب. وتضمن الملتقى أيضا جلسات سيرة ومسيرة الفنان السعودي عبدالمحسن النمر وحاوره سعيد بن سليمان الوهيبي، والتي تم التطرق من خلالها إلى مسيرة عبدالمحسن الفنية وما واجهه خلال ذلك، وتجربته الفنية بسلطنة عمان، وأيضا جلسة سيرة ومسيرة الدكتور الفنان والمخرج أشرف زكي والحديث عن تجربته ومسيرته خلال مسيرته الفنية والإخراجية، كما تضمن برنامج المهرجان ليومه الثاني عرض 18 فيلما تنوعت بين روائي ووثائقي من مختلف الدول المشاركة.

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