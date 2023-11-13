ندوة حول تجربة رواية «حارة العور» لغالية آل سعيد اليوم.. افتتاح معرض «صرخة فن لأجلك غزة» بالنادي الثقافـي

مسقط ـ «الوطن» ـ العُمانية:

تحت رعاية صاحب السمو وقاص بن عبد الوحيد آل سعيد تستضيف مساء اليوم قاعة رواق الفنون بالنادي الثقافي معرض (صرخة فن لأجلك غزة)، يأتي المعرض تضامنا مع غزة بالفن الذي يحمل رسالة نبيلة تحمل مشاعر الأخوة التي تربط شعوب الأمة العربية. المعرض الفني بتنظيم النادي الثقافي بالتعاون مع بيت العاقل.

فيما أقيمت مساء امس الأول بمقر النادي الثقافي بالقرم ندوة (حارة العور)، نوقِش خلالها رواية (حارة العور) وهي (حارة بولاية مسقط)، وهي إحدى إصدارات صاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر آل سعيد.

واشتملت الندوة التي نظمها صالون سعيدة خاطر على ستة أوراق عمل، قدمها عدد من الباحثين والنقاد، حيث قدم عبدالرزاق الربيعي ورقة عمل بعنوان (عن الآخر في روايات الدكتورة السيدة غالية)، فيما شاركت الدكتورة عزيزة الطائي بورقة عمل تحدثت خلالها عن تمثلات الذات الأنثوية في رواية (حارة العور) إذ مزجت الدكتورة عزيزة في حديثها بين حارة العور ورواية السيدة غالية (صابرة وأصيلة). وعن الواقع المكاني لحارة العور، قدّم الأديب سلام الكندي شهادته عن هذه الحارة لكونه أحد أبناءها، أما الأديب هاشم الشامسي المولود في تلك الحارة فقد قدّم ورقة عمل حول عبق الذكريات فيها من خلال تجسيد صوري للحارة، كما شاركت شيخة الفجرية بورقة عمل حملت عنوان (الثراء المكاني في رواية حارة العور). واختتمت صاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر بن تيمور آل سعيد الندوة بورقة عمل بعنوان (أنا والكتابة) قدّمتها نيابة عنها الدكتورة سعيدة خاطر، موضحة من خلالها بداياتها وتجربتها في كتابة الروايات، ومستلهمةً عرضًا سريعًا لمجمل رواياتها. ورافق الندوة عرض وبيع لكتب صاحبة السمو الدكتورة السيدة غالية، وذهب ريعها لجمعية دار العطاء الخيرية.

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