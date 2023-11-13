هيدي كرم تكشف عن أمنيتها الفترة الحالية

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة هيدي كرم عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام صورة لها بإطلالة صيفية معلقة عليها “ الإجازة اللازمة"، وانهالت عليها التعليقات.

هيدي كرم

آخر أعمال الفنانة هيدي كرم

من جانب آخر غابت عن السباق الرمضاني الماضي هيدي كرم وكانت آخر أعمالها مسلسل “ الإختيار ٣ ” في السباق الرمضاني ٢٠٢٢.

أبطال الاختيار الجزء الثالث



شارك في بطولة مسلسل “ الإختيار ٣ ” عدد من النجوم المتألقة أبرزهم الفنان أحمد السقا والفنتن كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والفنان ياسر جلال، والفنان القدير خالد الصاوي والفنان محمد العمروسي، الفنان القدير صبري فواز، الفنان القدير جمال سليمان، الفنان القدير محمد رياض، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة سمر مرسى، والفنان نور محمود، والفنان القدير خالد زكى، الفنانة منى عبد الغنى، الفنان القدير مفيد عاشور، الفنان أمير المصرى، الفنان القدير محمود البزاوى، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.

أعمال هيدي كرم القادمة

الفنانة هيدي كرم تشارك حاليًا في مسلسل "الوصفة السحرية - لزواج ناجح"، حيث تؤدي دور "أميرة"، سيدة عاملة في البنك. يركز المسلسل على قصة حياتها وتحدياتها، حيث تظهر بدور امرأة متزوجة تواجه مجموعة من المشكلات العاطفية. من المتوقع أن يُعرض المسلسل في بداية ديسمبر على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

و تنتظر أيضًا في السينما طرح فيلم “ آل شلبي”