انت الان تتابع خبر مجدي الهواري شرط على زوجته الجديدة هذا الأمر فوافقت عليه قبل الزواج.. لن تتخيلوا ماذا طلب منها؟!تفاصيل اكثر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - احتفل المخرج الشهير مجدي الهواري بزواجه من الاستايلست دنيا عبد المعبود مؤخرا في احدى فنادق القاهرة الكبرى.

من جهة أخرى، كشفت حسابات فنية الشرط الوحيد الذي طرحه مجدي الهواري على زوجته الجديدة قبل الزواج فوافقت عليه.

وسبق أن كشف المخرج مجدي الهواري، سبب عدم زواجه مرة أخرى بعد انفصاله عن الفنانة غادة عادل، والتي وجهت السؤال له في أحد البرامج التليفزيونية عام 2021، قائلة: متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟.

ليرد مجدي الهواري على سؤال غادة عادل، قائلًا: فيه شروط عندي في الجوازة التانية، هل الزوجة التانية هتبقى متقبلة فكرة إني أنا لسه بحبك لإنك أم ولادي وبنتي، الحب اللي ما بينا يا غادة ما ماتش.