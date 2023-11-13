نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء تصويره.. الموعد المبدئي لطرح فيلم الإسكندراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت أسرة فيلم “الإسكندراني” بانتهاء تصوير آخر مشهد في الأيام الماضية، واستقر صناع الفيلم على الموعد المبدئي لطرح العمل في نهاية شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يطير العمل هذا الأسبوع إلى إيطاليا، لتصوير بقية المشاهد هناك، وذلك بعد أن استغرق تصوير الفيلم نحو شهر ونصف، حيث تم تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الانفوشي وبحري بالاسكندرية.

فريق عمل الفيلم

‎وفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، في أولى بطولاته السينمائية، وبطلة الفيلم الفنانة زينة ومعهما الفنان بيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.

وفيلم الإسكندراني من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي، بالشراكة مع روتانا استديو، وإخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

ويشار إلى أن هذا العمل، كان يريد أن يُخرِجه الراحل عاطف الطيب، ورشح الأخير الفنان أحمد زكي، ونور الشريف لبطولة الفيلم قبل وفاته، لكن لم يتم الاتفاق عليهم بشكل رسمي.

اختيار المخرج خالد يوسف

إلى أن وقع اختيار المخرج خالد يوسف على رواية الاسكندراني، ووضع لها رؤية درامية عصرية، لتدور الأحداث في زمننا، ورشح الفنان أحمد العوضي لتقدم بطولة هذا العمل، إذ أكد أن العوضي هو الأنسب لتقديم دور "بكر" هذا البطل الشعبي، الذي يخوض مغامرات كبيرة في الاسكندرية وإيطاليا.