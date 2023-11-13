نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب تعلن تبرعها بجزء من الأرباح لصالح فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنظمة لحفل السوبر ستار عمرو دياب في دبي، أسعار تذاكر حفلها، المقرر إقامته يوم السبت 18 نوفمبر، كما صرحت بالتبرع بجزء من عائد الحفل تضامنًا مع أهالي غزة.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وجاءت أسعار الحفل على سبع فئات وهم الفئة الأولى: 1641 جنيهًا، تذاكرالفئة الثانية: 2483 جنيهًا، الفئة الثالثة: 3325 جنيهًا، الفئة الرابعة: 4167 جنيهًا، الفئة الخامسة: 5009 جنيهًا، الفئة السادسة: 5851 جنيهًا، الفئة السابعة vip: 6693 جنيهًا.

وأعلن النجم عمرو دياب مساء أمس عن موعد حفلته في دبي، وذلك بعد تأجيلها بسبب أحداث غزة وتضامنًا مع الشعب الفلسطينيين، حيث كان من المقرر إقامتها في شهر أكتوبر الماضي.

وقام عمرو دياب بإعلان الموعد الجديد للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو من حفلاته، معلقًا: “حفلة عمرو دياب تعود من جديد في دبي يوم السبت الموافق 18 نوفمبر”.

تضامنًا مع أهالي غزة.. عمرو دياب يعلن تأجيل حفله بدبي

وفي وقت لاحق، أعلن الفنان عمرو دياب عن تأجيل حفله والذي كان من المقرر إقامته في دبي غدًا الجمعة بساحة كوكاكولا أرينا تضامنًا مع الأحداث في فلسطين.



ونشر عمرو دياب عبر حسابه على "الفيسبوك"، منشورًا يعلن عن تأجيل الحفل باللغة الانجليزية، حيث كتب: "بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا مع شعب فلسطين، ونحن نقف معهم خلال هذه الأوقات الصعبة".



واتفق الفنان عمرو دياب مع منظمي الحفل على تأجيله تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة لحين اشعار وقت آخر، حدادًا على شهداء فلسطين الذين سقطوا في العدوان الصهيوني الأخير.

عمرو دياب يتبرع للهلال الأحمر لدعم فلسطين



ومن جانبه، قرر عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار تقديم المساهمة لدعم الشعب الفلسطيني، كما ووجه شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.