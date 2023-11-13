انت الأن تتابع خبر اشهر فنانة مصرية.. لن تصدقوا من هي ابنة أنعام سالوسة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الفنانة أنعام سالوسة من اشهر الفنانات في الوسط الفني ولا يعرف الكثيرون ان لها ابنه تدعى تغريد العصفوري وتعمل مثل والدها في مجال الإخراج وأبرز أعمالها “تامر وشوقية”. وأخرى تدعى منى وهي بعيدة عن المجال الفني.

حيث كشفت المخرجه “تغريد العصفوري” إبنة الفنانة القديرة أنعام سالوسة صلة قرابتها بها خلال بعض التصريحات الصحفية، وقدمت تغريد العديد من الأعمال التي قامت بإخراجها أبرزها مسلسل “تامر وشوقية” الجزء الثالث ومسلسل “الباب في الباب”، وإنعام سالوسة كانت قد تزوجت من المخرج سمير العصفوري وأنجبت منه ابنتها تغريد.