انت الأن تتابع خبر تفاصيل نجاة سهر الصايغ من حادث مروع.. مصر لسه فيها رجالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت العديد من المصادر عن تعرض الفنانة سهر الصايغ إلى حادث سير مروع في منتصف الطريق، وتم تقلها بسببها إلى واحدة من المستشفيات حتى تطمئن على حالتها الصحية، وأيضاً الحصول على العلاج اللازم لحالتها.

حادث سهر الصايغودونت الفنانة سهر الصايغ في منشور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقالت “الحمد لله عملت حادثه امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة، في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل”.

واستكملت الصايغ قائلة “مش ده المهم، المهم إني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال، أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال، شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربية على الأسفلت.. أشكركم جداً وكتر الف خيركم …حقيقي مصر فيها رجاله”.

انفصال سهر الصايغ عن خطيبها

وأعلنت الصايغ في وقت سابق عن انفصالها عن خطيبها عن طريق حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام” في شهر يونيو الماضي، وقالت “اللهم ارزقه خيراً منى وارزقنى خيراً منه، تمت فسخ خطوبتي، رأيت منك خيراً وقابلتك بالخير .. فعسى الله أن يبدلنا خيراً”.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الفنانة سهر نشرت تعليق من خلال حسابها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد حصولها على الجائزة وتكون بأفضل ممثلة في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وتعد من أكثر الأشياء التي جعلتها تشعر بالسعادة الكبيرة بسببه.

وقالت الصايغ “الحمد لله جائزة أحسن ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 71 عن فيلم الباب الأخضر شكراً جزيلاً”، وتعد من أهم الأشياء الأفلام التي قدمتها في الفترة الماضية وحصلت على نسب مشاهدة عالية في الفترة الأخيرة الماضية.